Десктопная программа для учета финансов

Нужна десктопная программа учета. Несколько разных таблиц, но все похожи и связывать их не нужно будет.

Основная будет состоять из следующих столбцов:

№/статус/ФИО/email/дата/операция/сумма(валюта на выбор)/курс$/сумма$/Курс МММ$/сумма МММ$/проценты/комментарий

возле ФИО должна быть кнопочка которая открывает подробные поля для заполнения(мыло, телефон, страна и т.д.).

статус - выпадающий список из трех значений

проценты - выпадающий список из пяти значений

операция - выпадающий список покупка/продажа

Нужно чтобы в любой выпадающий список я сам мог еще вариант добавить/убрать...если возникнет необходимость.

Нужно чтобы для полей ФИО, email, дата, операция, проценты - были фильтры для создания выборки

Так же нужно чтобы программа умела генерить отчеты по фильтрам например в екселевский(возможно рассмотрим другой вариант) формат.

И еще пара таблиц попроще...выбирать в меню(или закладки) с какой таблицей работать.

Проще будет объяснить по скайпу...заодно может подскажете как лучше реализовать то что я хочу...а может что нибудь и заменить/убрать в ТЗ.