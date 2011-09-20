Программа тестирования

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт13 заявок318 просмотров

Необходимо написать программу для тестирования (множественный выбор). Ваши предложения по стоимости и срокам просьба направлять на [email protected]

14 лет назад
nathalissa
37 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сделать программу для подачи онлайн-объявлений

    Программа для подачи объявлений недвижимости, такая же как ImmoTool. Сама программа ImmoTool является OpenSource и написана на Java. Т.е. нужна программа, функционально такая же, но с другим внешним интерфейсом. Дизайн имеется. ...

    JavaLinuxMySQLPHP
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программа (учебное расписание)

    Создать задачу, которая позволит автоматизировать поиск наилучшего решения при добавлении в существующее расписание нового занятия. Язык программирования – C#. База данных для расписания – любая, к которой можно обращаться через стандартный ...

    SQL
    Прикладное ПО11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Delphi7, indy10. TIdServerIOHandlerSSLOpenSSL

    $100

    Делаем запрос из браузера 127.0.0.1:443 GET / HTTP/1.1 Host: www.google.com Connection: close на 127.0.0.1:443 висит Tidtcpserver+TIdServerIOHandlerSSLOpenSSL с самоподписанным сертификатом и принимает запрос, затем через Tidtcpclient+TIdServerIOHandlerSSLOpenSSL получает содержимое страницы ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Реализовать почтовый клиент в 1С

    Управление торговлей 8.1, необходимо реализовать почтовый клиент: 1 который считывает с определенного почтового ящика письма от клиентов через определенный интервал времени 2 сверяет адрес отправителя с адресами, привязанными контрагентов к менеджерам и пересылает ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка софта для заказа товара

    Задача такова: Нужно программу для возможности закупок в интернет магазинах Европы и США. Программа должна быть как отдельное приложение и вешаться в будущем на поддомен. У программы естественно должен быть свой интерфейс. ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка ПО для грузоперевозок

    В организацию. требуется удаленный программист для разработки коммерческого программного обеспечения. Форма оплаты от 20% от продаж(ежемесячно) Программа будет распространятся с абонентской платой .Ежемесячный рост прибыли. Произведен полный анализ востребованности данного продукта. ...

    Прикладное ПО12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Delphi: Написание интерфейса

    Нужен программист отлично знающий Delphi и ее взаимодействие с JS. Требуется написать интерфейс обращения между приложением и скриптом. То, что понадобится: Скрипт: http://code.google.com/p/zen-coding/ Описание как написать интерфейс: ...

    DelphiJavaScript
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка игры "Своя игра"

    Необходимо написать игру 1:1 аналогичную игре: "своя игра Правила игры и сюжеты игры: http://www.ntv.ru/peredacha/svoya_igra/ в игру также надо добавить 2 варианта подсказок: Помощь зала и Звонок другу Игра разрабатывается для ...

    Прикладное ПО15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад