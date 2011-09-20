Программа для подачи объявлений недвижимости, такая же как ImmoTool. Сама программа ImmoTool является OpenSource и написана на Java. Т.е. нужна программа, функционально такая же, но с другим внешним интерфейсом. Дизайн имеется. ...
Программа тестирования
Необходимо написать программу для тестирования (множественный выбор). Ваши предложения по стоимости и срокам просьба направлять на [email protected]
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