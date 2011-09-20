Создать задачу, которая позволит автоматизировать поиск наилучшего решения при добавлении в существующее расписание нового занятия. Язык программирования – C#. База данных для расписания – любая, к которой можно обращаться через стандартный ...
Сделать программу для подачи онлайн-объявлений
Программа для подачи объявлений недвижимости, такая же как ImmoTool. Сама программа ImmoTool является OpenSource и написана на Java.
Т.е. нужна программа, функционально такая же, но с другим внешним интерфейсом. Дизайн имеется.
Скачать программу можно тут http://de.openestate.org/ (необходима зарегестрироваться для скачивания)
Cкрины от программы есть тут http://de.openestate.org/immotool/screenshots/
Язык программирования особой роли не играет, но должны быть выполнены основные требования к программе:
1. Она должна функционировать и под Windows и под Linux и Mac.
2. Должна работать и на мобильных устройствах как iPhone, iPad, HTC и Windows Mobile.
3. Не расходовать Интернет-траффик без необходимости.
Третий пункт объясню: эта программа для объявлений недвижимости, а это означает, что почти каждое объявление имеет десятки фотографий объектов недвижимости. Пока пользователь составляет своё объявление его фотографии объектов не должны гоняться туда-сюда, с его компьютера на сервер и обратно... Т.е. имеет смысл на компьютере пользователя создать небольшую базу данных с его объявлениями, и только после того как он полностью завершил своё объявление - оно аплоадится вместе с фотографиями на сервер.
Сразу скажу, что уже эту программу уже начинали делать на Flex3 + MySQLlight для клиента и PHP + MySQL для серверной части. Сделали на примерно на 1/3.
Если у Вас есть желание начать эту программу с нуля или писать её например на Java - нет проблем, но вышеперечисленные требования должны быть учтены.
Лучше и проще всего - если вы владеете языком Flex.
Оплата сдельная. Договорная.
Предложения типа "я всё могу, пишите мне в личку..." или "вот моё мыло, пишите мне..." - ОТКЛОНЯЮТСЯ СРАЗУ!
Контакт по Skype.
Мой ник: sabia-sd
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