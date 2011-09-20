Сделать программу для подачи онлайн-объявлений

Программа для подачи объявлений недвижимости, такая же как ImmoTool. Сама программа ImmoTool является OpenSource и написана на Java.

Т.е. нужна программа, функционально такая же, но с другим внешним интерфейсом. Дизайн имеется.

Скачать программу можно тут http://de.openestate.org/ (необходима зарегестрироваться для скачивания)

Cкрины от программы есть тут http://de.openestate.org/immotool/screenshots/

Язык программирования особой роли не играет, но должны быть выполнены основные требования к программе:

1. Она должна функционировать и под Windows и под Linux и Mac.

2. Должна работать и на мобильных устройствах как iPhone, iPad, HTC и Windows Mobile.

3. Не расходовать Интернет-траффик без необходимости.

Третий пункт объясню: эта программа для объявлений недвижимости, а это означает, что почти каждое объявление имеет десятки фотографий объектов недвижимости. Пока пользователь составляет своё объявление его фотографии объектов не должны гоняться туда-сюда, с его компьютера на сервер и обратно... Т.е. имеет смысл на компьютере пользователя создать небольшую базу данных с его объявлениями, и только после того как он полностью завершил своё объявление - оно аплоадится вместе с фотографиями на сервер.

Сразу скажу, что уже эту программу уже начинали делать на Flex3 + MySQLlight для клиента и PHP + MySQL для серверной части. Сделали на примерно на 1/3.

Если у Вас есть желание начать эту программу с нуля или писать её например на Java - нет проблем, но вышеперечисленные требования должны быть учтены.

Лучше и проще всего - если вы владеете языком Flex.

Оплата сдельная. Договорная.

Предложения типа "я всё могу, пишите мне в личку..." или "вот моё мыло, пишите мне..." - ОТКЛОНЯЮТСЯ СРАЗУ!

Контакт по Skype.

Мой ник: sabia-sd