Подмена referrer и user agent

Необходима программа + исходный код (или просто исходный код) которая будет делать следующее:

Пользователь заполняет следующие поля:

Сайт: http://MoiSite.ru/

Referrer: http://MoiSite2.ru/

User agent:*********

Кнопка «Показать»

При нажатие на кнопку сайт должен показаться в браузере (встроенным в программу) а значения реферер и юзер агент должны подставиться те, что были введены пользователём в специальных полях.

Код желательно на одном из языков: C#, C++, Pascal. Или укажите ваш язык.

Сроки не критичны, критична цена и стабильность работы.