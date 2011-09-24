Устранить ошибку "unresolved external symbol"

Есть проект Visual Studio 2010 C++, Windows 7 x64. Проект состоит из одного единственного файла main.cpp с кодом:

#include

#include

void main(void)

{

CComPtr pDVBSLocator;

HRESULT hr = pDVBSLocator.CoCreateInstance (CLSID_DVBSLocator);

}

При компиляции этого проекта возникает одна единственная ошибка:

error LNK2001: unresolved external symbol CLSID_DVBSLocator

При этом если через контекстное меню перейти "Go to definition", то попадаем в tuner.h, в котором CLSID_DVBSLocator определен.

Требуется решить данную проблему.

P.S. uuid.lib в Additional Dependencies присутствует, в системе тоже. Не помогает и указание его полного пути.