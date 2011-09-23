Разработать программу на Delphi

Приветствую вас, уважаемые пользователи weblancer.net! Случилось так, что попал я учиться на программиста (хотя мне больше по душе верстка) и мне задали сделать программу на классах.

Описание программы, к сожалению, на английском языке.

http://dl.dropbox.com/u/16991300/Portrait%20Gallery%20Object.docx.

Я уже начал делать через компонент TCards, поэтому желательно через него и продолжить писать.

Называйте цены и сроки (отмечу то, что через 3 недели я уже должен показать, какие классы мною были разработаны).

С уважением, Александр.