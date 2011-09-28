Средство для удаления ссылок из документа

Надо:

1. Макрос для Microsoft Word для удаления ссылок (одна кнопка в панели).

2. Программу на Delphi (обязательно Delphi), которая после установки создает пункт в контекстном меню, открываемом на файле "Очистить файл от ссылок", который очищает текущий файл от ссылок.

Что за ссылки - описано и примеры приведены во вложении.