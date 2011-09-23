Разработка ПО для взаимодействия GSM модуля и ПК

Техническое задание для работы компьютера с GSM-модулями.

1. Обеспечить работу до 100 модулей одновременно.

2. Рассмотреть вариант работы с СМС или GPRS

3. Программа должна вести учет всех аварий и записывать все сеансы связи.

4. Программа должна быть универсальной как для одного модуля подключенного на систему (пользуватель мог вручную прописать количество домов, кол-во лифтов, кол-во переговорных устройств, аварий, а также подписать название аварий), так и для ста модулей.

5. Каждое переговорное устройство должно быть с комментарием ( адрес, место расположение в доме).

6. При сработке аварии или звонку диспетчер должен нажимать кнопку пробел и попадать в то место, с которого пришла авария или поднимать трубку, если это звонок. Во время звонка должно отображаться адрес и переговорник с которого поступает звонок.

7. Возможность в ручную вызвать любой перегоорник и опросить любой датчик или группу датчиков (группа – все датчики в доме)

8. Возможность управление реле (реле должны подписываться произвольно)

9. Возможность перезагрузки любого модуля (или групп модулей – дом)

10. Длительность звонка не должна превышать минуту (отсчет времени показывается на экране).

11. Создать отдельный (интерфейс) для контроля денежных средств на модулях, при критических остатках у диспетчера будет высвечиваться сообщение.

12. Обеспечить дозвон на переговорное устройство с компьютера с помощью микрофона (наушников с микрофоном или выносного микрофона)

13. Реализовать возможность разделения прав доступа на администратора и диспетчера:

В окне рабочего места диспетчера отображается:

• адрес лифта в городе;

• действия, которые может выполнить диспетчер;

• список текущих аварийных ситуаций;

• архив аварийных ситуаций по этому адресу

• индикаторы датчиков станции управления лифтом.

При возникновении аварийного сообщения, диспетчер может опросить датчики лифта, установить голосовую связь с пассажиром в кабине лифта, выключить и включить контактор, подающий на станцию управления напряжение 380 В, а также передать вызов аварийной бригаде или дежурному механику.

В администраторской части программного обеспечения должно быть реализовано:

• дублирование команд оператора по управлению лифтом (вклю¬чить/выключить лифт, установить голосовую связь);

• настройка списка аварийных сообщений;

• настройка подключенных датчиков и отключение неиспользуемых, чтобы не загружать оператора лишней информацией;

• переименование названий датчиков и изменение содержания аварийных сообщений;

• настройка учетных записей операторов;

• настройка списка рабочих мест операторов в сети;

• просмотр статистики качества GPRS-соединения;

• заполнение и редактирование справочника лифтов с указанием районов города.

• указание номера телефона ответственного сотрудника, который будет автоматически набираться в случае, если оператор не подходит к рабочему месту на протяжении 1 минуты. Например, может быть указан мобильный телефон старшего диспетчера (начальника отделения или руководителя смены).

Пример ПО:

http://www.kdl2.com/uploads/kdl2-operator-manual_2010-05-23.pdf