Приветствую вас, уважаемые пользователи weblancer.net! Случилось так, что попал я учиться на программиста (хотя мне больше по душе верстка) и мне задали сделать программу на классах. Описание программы, к сожалению, на английском ...
Разработка ПО для взаимодействия GSM модуля и ПК
Техническое задание для работы компьютера с GSM-модулями.
1. Обеспечить работу до 100 модулей одновременно.
2. Рассмотреть вариант работы с СМС или GPRS
3. Программа должна вести учет всех аварий и записывать все сеансы связи.
4. Программа должна быть универсальной как для одного модуля подключенного на систему (пользуватель мог вручную прописать количество домов, кол-во лифтов, кол-во переговорных устройств, аварий, а также подписать название аварий), так и для ста модулей.
5. Каждое переговорное устройство должно быть с комментарием ( адрес, место расположение в доме).
6. При сработке аварии или звонку диспетчер должен нажимать кнопку пробел и попадать в то место, с которого пришла авария или поднимать трубку, если это звонок. Во время звонка должно отображаться адрес и переговорник с которого поступает звонок.
7. Возможность в ручную вызвать любой перегоорник и опросить любой датчик или группу датчиков (группа – все датчики в доме)
8. Возможность управление реле (реле должны подписываться произвольно)
9. Возможность перезагрузки любого модуля (или групп модулей – дом)
10. Длительность звонка не должна превышать минуту (отсчет времени показывается на экране).
11. Создать отдельный (интерфейс) для контроля денежных средств на модулях, при критических остатках у диспетчера будет высвечиваться сообщение.
12. Обеспечить дозвон на переговорное устройство с компьютера с помощью микрофона (наушников с микрофоном или выносного микрофона)
13. Реализовать возможность разделения прав доступа на администратора и диспетчера:
В окне рабочего места диспетчера отображается:
• адрес лифта в городе;
• действия, которые может выполнить диспетчер;
• список текущих аварийных ситуаций;
• архив аварийных ситуаций по этому адресу
• индикаторы датчиков станции управления лифтом.
При возникновении аварийного сообщения, диспетчер может опросить датчики лифта, установить голосовую связь с пассажиром в кабине лифта, выключить и включить контактор, подающий на станцию управления напряжение 380 В, а также передать вызов аварийной бригаде или дежурному механику.
В администраторской части программного обеспечения должно быть реализовано:
• дублирование команд оператора по управлению лифтом (вклю¬чить/выключить лифт, установить голосовую связь);
• настройка списка аварийных сообщений;
• настройка подключенных датчиков и отключение неиспользуемых, чтобы не загружать оператора лишней информацией;
• переименование названий датчиков и изменение содержания аварийных сообщений;
• настройка учетных записей операторов;
• настройка списка рабочих мест операторов в сети;
• просмотр статистики качества GPRS-соединения;
• заполнение и редактирование справочника лифтов с указанием районов города.
• указание номера телефона ответственного сотрудника, который будет автоматически набираться в случае, если оператор не подходит к рабочему месту на протяжении 1 минуты. Например, может быть указан мобильный телефон старшего диспетчера (начальника отделения или руководителя смены).
Пример ПО:
http://www.kdl2.com/uploads/kdl2-operator-manual_2010-05-23.pdf
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