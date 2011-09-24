Нужно создать такой алгоритм работы. имеется 3 файла: 1 текстовый файл назовем его login.html 2 текстовый файл назовем его baza.txt 3 php код который выполняет действия по парсингу Действия: в ...
Разработка покерного бота
Нужно разработать библиотеку на C#, которая реализовала бы программное взаимодействие с покер румом - просмотр лобби, столов, получение информации т.д.
Покер рум - любой популярный, под которые будет удобнее делать бота.
Что касается самой игры, стратегий и т.д., это я буду программировать сам. Обращаюсь за помощью т.к. не знаю WinAPI.
Мне требуется просто библиотека для программного взаимодействия.
Если кто-то уже занимался подобными вещами и имеет готового бота, наверняка там есть часть, которая отвечает взаимодействие. Возможно, вы просто продадите её, если она может работать на .NET.
Интересуют цены и сроки.
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