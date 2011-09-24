Разработка покерного бота

Нужно разработать библиотеку на C#, которая реализовала бы программное взаимодействие с покер румом - просмотр лобби, столов, получение информации т.д.

Покер рум - любой популярный, под которые будет удобнее делать бота.

Что касается самой игры, стратегий и т.д., это я буду программировать сам. Обращаюсь за помощью т.к. не знаю WinAPI.

Мне требуется просто библиотека для программного взаимодействия.

Если кто-то уже занимался подобными вещами и имеет готового бота, наверняка там есть часть, которая отвечает взаимодействие. Возможно, вы просто продадите её, если она может работать на .NET.

Интересуют цены и сроки.