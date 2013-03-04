Качественная верстка и программирование сайтов
На данный момент моя основная специализация - верстка страниц.
Опыт работы в этой сфере - около 2 лет, на протяжении которых я регулярно прохожу дополнительное обучение.
Проходил обучение в Интернет-университете intuit.ru, что подтверждено соответствующими сертификатами, однако большая часть знаний и навыков приобретена в ходе самообразования и практической деятельности.
Выполняя верстку, я соблюдаю стандарты W3C и стремлюсь максимально использовать возможности последних технологий.
Сотрудничество со мной - это качественно выполненные задания и своевременная адекватная реакция на замечания заказчика.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$40
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
10 баллов
12 лет назад
Работа выполнена качественно и в срок.
$80
0 баллов
12 лет назад
HTML
Видимо у Виталия принято так браться за работу и кидать заказчиков. Не рекомендую никому обращаться к нему. Ни сделал ни чего по заказу, обещал исполнить в течении 4 дней, получил предоплату. Сказал что почти все сделал и вышлет часть на почту, а в итоге оказалось, что вообще не приступал к работе. нафига было вообще браться за работу, чтоб по истечении 12 дней сказать что ее не выполнишь, при этом говорить что почти все сделал. Посмотрел по выполненым работам - все по 10 долларов и по 1 элементу, видимо это планка, на серьезные работы совсем не тянет. Хотелка есть, а слабо. Полный неадекват когда предлагают серьезные проекты. Сказать, что я в бешенстве - это как ничего не сказать ! И предоплату не возвращает !
$40
2 балла
12 лет назад
WordPress
Делал нормально, но пропал, пришлось самому доделывать
HTML-верстка
17 отзывов(-2)
от $10
нет рейтинга