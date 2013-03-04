Качественная верстка и программирование сайтов

На данный момент моя основная специализация - верстка страниц.

Опыт работы в этой сфере - около 2 лет, на протяжении которых я регулярно прохожу дополнительное обучение.

Проходил обучение в Интернет-университете intuit.ru, что подтверждено соответствующими сертификатами, однако большая часть знаний и навыков приобретена в ходе самообразования и практической деятельности.

Выполняя верстку, я соблюдаю стандарты W3C и стремлюсь максимально использовать возможности последних технологий.

Сотрудничество со мной - это качественно выполненные задания и своевременная адекватная реакция на замечания заказчика.