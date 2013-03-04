webstend

Виталий webstend

 
33 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Качественная верстка и программирование сайтов

На данный момент моя основная специализация - верстка страниц.

Опыт работы в этой сфере - около 2 лет, на протяжении которых я регулярно прохожу дополнительное обучение.

Проходил обучение в Интернет-университете intuit.ru, что подтверждено соответствующими сертификатами, однако большая часть знаний и навыков приобретена в ходе самообразования и практической деятельности.

Выполняя верстку, я соблюдаю стандарты W3C и стремлюсь максимально использовать возможности последних технологий.

Сотрудничество со мной - это качественно выполненные задания и своевременная адекватная реакция на замечания заказчика.

Отзывы заказчиков

rusrpg
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Верстка
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
MatRUS2
Матвей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Сделать шахматку
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
wesert
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Верстка для готового сайта новых страниц.
Работа выполнена качественно и в срок.
tasha2390
Андрей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$80
0 баллов
12 лет назад
Верстка HTML5 и CSS3
HTML
Видимо у Виталия принято так браться за работу и кидать заказчиков. Не рекомендую никому обращаться к нему. Ни сделал ни чего по заказу, обещал исполнить в течении 4 дней, получил предоплату. Сказал что почти все сделал и вышлет часть на почту, а в итоге оказалось, что вообще не приступал к работе. нафига было вообще браться за работу, чтоб по истечении 12 дней сказать что ее не выполнишь, при этом говорить что почти все сделал. Посмотрел по выполненым работам - все по 10 долларов и по 1 элементу, видимо это планка, на серьезные работы совсем не тянет. Хотелка есть, а слабо. Полный неадекват когда предлагают серьезные проекты. Сказать, что я в бешенстве - это как ничего не сказать ! И предоплату не возвращает !
sunlord
36 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$40
2 балла
12 лет назад
Форма обратной связи
WordPress
Делал нормально, но пропал, пришлось самому доделывать
Показать больше отзывов
HTML-верстка
17 отзывов(-2)
от $10
нет рейтинга