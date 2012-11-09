Есть скрипт http://digitalbush.com/projects/masked-input-plugin/ или http://example.compnot.ru/inputmask/ Надо прикрутить его к инпуту "Телефон" на http://altayhoney.ru/zakaz.html Пробовал сам, но не работает, возможно конфликт версии jquery. Доступ к фтп дать не могу.
Александр Лапенков sunlordsunlord
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Четко, валидно, кроссбраузерно Скрин главной в приложении. Весь psd макет: attraction-rent.ru/RG.rar Проверяться будет все до мелочей, халтура не прокатит. Писать с указанием стоимости и времени выполнения фрилансерам с отличным портфолио и отзывами.Завершен11 лет назад
С сайта http://prokat-s.ru/portfolio надо перенести записи портфолио на http://vatelart2.myjino.ru/portfolio Сайт на wordpress Порядок добавления: создаем запись вставляем название если есть дата, в названии ее не пишем, но указываем в дате создания записи прописываем урл такой же, как на исходном сайте выбираем рубрику ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт11 лет назад
На сайте http://arenda4event.ru в форме онлайн-заказа (слева ленточка) надо немного оформление доработать (оформление инпутов, шрифты) Как должно быть: http://arenda4event.ru/images/forma.jpg Галочка: http://arenda4event.ru/images/mark2.jpgЗавершен11 лет назад
Есть сайт www.orelavtodor.ru Он на modx. Надо перенести на wordpress. Новости и галереи не надо наполнять всеми записями. До понедельника.Завершен11 лет назад
Сверстать и прикрутить на сайт new.prokat-s.ru С валидацией полей Должны появляться по центру экрана по клику на кнопки, весь сайт затемняется. Отправка на ваш выбор: напрямую через скрипт функцией mail, либо с использованием плагина Contact Form 7 ...Завершен11 лет назад
Сайт panda-plus24.ru Надо сделать, чтобы в IE и Опере всё отлично отображалосьЗавершен11 лет назад
- $500
На подобие: www.момвд-бугуруслан.рф Простой сайт, на wordpress. Берем шаблон, немного изменяем под тематику. Делаем первичное заполнение предоставленной информацией. 10 000 руб.Сайты «под ключ»47 заявокЗакрыт11 лет назад
Надо поправить верстку в IE сайта laguna-palace.ru и убрать "-" перед DOCTYPE (где-то в коде)HTML-верстка4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо поставить на сайт vatelart.ru плагин мультиязычности. И добавить английские текста. Страниц около 70 Пример файла с английским текстом приложил. Писать срок и цену.Завершен11 лет назад
http://dorsnab.net/newsВеб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сделать вёрстку под wordpress. Четко, валидно, кроссбраузерно. Писать с указанием стоимости и времени выполнения. Отлично сверстаете - будут постоянные заказы. Рассмотрю вариант с натяжкой на вордпресс. Скрины всех страниц и psd главной: http://zalil.ru/34053439Завершен11 лет назад
Есть дизайн-макет всех страниц в psd. Необходимо сверстать и натянуть на opencart. Сделать четко, валидно, без косяков. Проверять буду до мелочей. Срок - максимум неделя. Указывайте свою цену. Бюджет ограничен.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Поправить вёрстку http://laguna-palace.ru/ в IE и убрать "-" в начала всей версткиВеб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Необходимо сделать дизайн для интернет-магазина продуктов. Нравятся: http://fermer-food.ru http://ekofresh.ru Самый идеальный вариант: http://barabei.net/portfolio/zaza Рассмотрю вариант изготовления не только дизайна, но и полностью всего сайта. На Opencart. Максимальная стоимость дизайна: 10000 руб, всего сайта: 20000 руб. Также рассмотрю вариант создания магазина на ...Сайты «под ключ»56 заявокЗакрыт11 лет назад
Натянуть на ntdh.ru Есть две сверстанные страницы: главная и новости. Из новостей сделать другие внутряки. Верстку приложил. Все сделать аккуратно, четко, быстро, до каждой мелочи! До завтрашнего обеда. В крайнем случае – в воскресенье небольшие ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
В галерее сайта http://dorsnab.net/1may надо сделать, чтобы под фотографиями (рядом с image 1 of 5) выводились названия фото (они задаются в админке). Сайт на modx, галерея MaxiGallery.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Вставить на www.skzmk.ru (сайт на wordpress) форму обратной связи. Сделать четко, с валидацией. По клику на ссылке "Заказать звонок", появляется форма, фон затемняется. Если кликнуть вне формы, то она закрывается. Если потом опять ее открыть (не обновляя страницу), ...Завершен11 лет назад
Необходимо сверстать 2 страницы ntdh.ru Верстать под существующие: http://ntdh.ru и http://ntdh.ru/news Картинки приложил. Макет в иллюстраторе. Писать с указанием времени и стоимости выполнения.Завершен11 лет назад
Необходимо сверстать заглушку для сайта. Картинку прилагаю. Дизайн в psd. Сделать обратный отчет времени. Желательно до завтра.Завершен11 лет назад