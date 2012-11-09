С сайта http://prokat-s.ru/portfolio надо перенести записи портфолио на http://vatelart2.myjino.ru/portfolio Сайт на wordpress Порядок добавления: создаем запись вставляем название если есть дата, в названии ее не пишем, но указываем в дате создания записи прописываем урл такой же, как на исходном сайте выбираем рубрику ...