sunlord

Александр Лапенков sunlord

 
35 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
osmanbekirov
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Сделать формы онлайн-заявки и обратного звонка
Сотрудничеством доволен на все 100%! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Отлично сверстал и настроил всё, что требовалось. Четко, быстро. Рекомендую!
Ответный отзыв
vermerserver
Сергей 
41 годБеларусь
11 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Вёрстка
Четко поставленная задача. Приятно было сотрудничать!
Отлично сверстал шаблон и натянул на wordpress! Рекомендую!
Ответный отзыв
DartNikitos
Никита 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Javascript. Форматирование инпута по маске
Моментальная оплата, легко был найден общий язык. Советую сотрудничать
Оперативно помог с яваскриптом, рекомендую!
Ответный отзыв
exposition
Виктор 
45 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$460
10 баллов
11 лет назад
Сверстать и натянуть на Вордпресс
Как обычно - понятное задание, быстрая оплата, все отлично.
Всё на высшем уровне! Отличный исполнитель!
Ответный отзыв
artgu
Артем 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Доработать вёрстку формы
Хороший заказчик, задача поставлена четко и точно. Оплата моментально, без задержек.
Отлично и быстро! Рекомендую!
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