artgu

Артем artgu

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
1С и веб-программирование

Умею разбираться и понимать чужой код.

Программирование: 1С, php, javascript, ajax

Базы данных: MySQL, MS SQL

CMS: Joomla, 1С-Битрикс

Отзывы заказчиков

Shehovcova
Юлия 
39 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Парсер сайта
Второй раз работаю с Артемом, и второй раз - все отлично.
Работал с Юлией над вторым проектом.Четкое задание и быстрая оплата после завершения. Еще раз рекомендую.
Ответный отзыв
guf20052008
Стефания 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
$33
10 баллов
12 лет назад
Сделать шаблон
Joomla
Большое спасибо Артему за работу! Все выполнено качественно, в срок, а Артем всегда на связи. Сделал много работы, которая возникала по ходу и не была оговорена изначально! Результатом довольна! Рекомендую! Буду обращаться еще!
Хороший заказчик. Был аванс после выполнения нескольких пунктов задания, остальная оплата без задержек по завершению. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Shehovcova
Юлия 
39 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Подправить готовый парсер товаров
Все отлично.
Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
lordshogo
40 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Допиливание сайта на CMS joomla
Joomla
Отличный исполнитель. Хорошо и в сроки справился с поставленной задачей.
не оплачено
Ответный отзыв
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Нужно исправить верстку либо javascript
JavaScript
Артем отлично справился с работой!! Спасибо!!
Отличный заказчик. Задание было поставлено четко и стало понятно сразу же. Оплата без задержек. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
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