1С и веб-программирование
Умею разбираться и понимать чужой код.
Программирование: 1С, php, javascript, ajax
Базы данных: MySQL, MS SQL
CMS: Joomla, 1С-Битрикс
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
12 лет назад
Второй раз работаю с Артемом, и второй раз - все отлично.
Ответный отзыв
Работал с Юлией над вторым проектом.Четкое задание и быстрая оплата после завершения. Еще раз рекомендую.
$33
10 баллов
12 лет назад
Joomla
Большое спасибо Артему за работу! Все выполнено качественно, в срок, а Артем всегда на связи. Сделал много работы, которая возникала по ходу и не была оговорена изначально! Результатом довольна! Рекомендую! Буду обращаться еще!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Был аванс после выполнения нескольких пунктов задания, остальная оплата без задержек по завершению. Рекомендую к сотрудничеству.
$50
10 баллов
12 лет назад
Все отлично.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.
$100
10 баллов
12 лет назад
Joomla
Отличный исполнитель. Хорошо и в сроки справился с поставленной задачей.
Ответный отзыв
не оплачено
$5
10 баллов
12 лет назад
JavaScript
Артем отлично справился с работой!! Спасибо!!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Задание было поставлено четко и стало понятно сразу же. Оплата без задержек. Рекомендую к сотрудничеству.