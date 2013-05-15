Сверстать и натянуть на Вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок219 просмотров

Четко, валидно, кроссбраузерно

Скрин главной в приложении.

Весь psd макет: attraction-rent.ru/RG.rar

Проверяться будет все до мелочей, халтура не прокатит.

Писать с указанием стоимости и времени выполнения фрилансерам с отличным портфолио и отзывами.

WordPress
12 лет назад
sunlord
36 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

exposition
Виктор 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$460
6 дней
Всё на высшем уровне! Отличный исполнитель!
Как обычно - понятное задание, быстрая оплата, все отлично.

Заявки фрилансеров

exposition
Виктор 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад