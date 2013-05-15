СРОЧНО!!!! Нужно внести несколько правок в форму заказа на Astra CMS. Правки небольшие.
Сверстать и натянуть на Вордпресс
Четко, валидно, кроссбраузерно
Скрин главной в приложении.
Весь psd макет: attraction-rent.ru/RG.rar
Проверяться будет все до мелочей, халтура не прокатит.
Писать с указанием стоимости и времени выполнения фрилансерам с отличным портфолио и отзывами.
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