Установка шаблона WordPress

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Закрыт4 заявки111 просмотров

Добрый день! мне нужна помощь в установке шаблона для WordPress. архив с исходником у меня, его уже пытались ставить, но получается совсем не то, что должно быть. человек, который ставил разобраться не смог.

WordPress
12 лет назад
kyrza_anton
39 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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