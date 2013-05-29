Интеграция верстки на CMS (заливка на движок)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки174 просмотра

Есть вёрстка! Нужно её интегрировать на движок.

Нужна Joomla 2.5

Сроки, 2-3 дня. Старт вечером!

Без отзывов не буду даже время тратить!

В личку не писать!

Joomla
12 лет назад
alekseye08
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Denis_Demut
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$200
1 день
Выполнено!
Выполнено

Заявки фрилансеров

Denis_Demut
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад