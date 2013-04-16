Перенос сайта с одного хостинга на другой

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок139 просмотров

1) Требуется перенести файлы сайта и базу данных с одного хостинга на другой.

2) Проверить что бы все изображения открывались, ссылки работали, не было ошибок

Расчет по r-кошельку или Qiwi.

12 лет назад
RedHat1
42 года
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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