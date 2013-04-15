Доработка каталога на битриксе

Здравствуйте.

В стандартном интернет-магазине на Битриксе на редакции "Малый бизнес" нужно прикрепить к каждой из категорий каталога продукции свои параметры.

Например:

- для раздела каталога "обувь" добавить для каждого товара выбор размера и цвета

- для раздела каталога "велосипеды" добавить для каждого товара материал рамы и диаметр колес

Выбранные пользователем параметры должны быть видны в админпанели в разделе "Заказы".

Дизайн и верстка есть.

Оплата сразу.

Спасибо.