Доработка каталога на битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки110 просмотров

Здравствуйте.

В стандартном интернет-магазине на Битриксе на редакции "Малый бизнес" нужно прикрепить к каждой из категорий каталога продукции свои параметры.

Например:

- для раздела каталога "обувь" добавить для каждого товара выбор размера и цвета

- для раздела каталога "велосипеды" добавить для каждого товара материал рамы и диаметр колес

Выбранные пользователем параметры должны быть видны в админпанели в разделе "Заказы".

Дизайн и верстка есть.

Оплата сразу.

Спасибо.

12 лет назад
Rina83
Рина 
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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