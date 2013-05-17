Очистить сайт на Джумле от вируса

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Завершен4 заявки180 просмотров

Яндекс написал что на сайте вирус.

нужно разобраться и отчистить

Joomla
12 лет назад
astronweb
Валерий 
54 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

kgtu5
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Спасибо, все хорошо и быстро почистил
рекомендую

Заявки фрилансеров

kgtu5
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад