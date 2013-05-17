Здравствуйте! Требуется Битрикс специалист для доработки и поддержки интернет магазина. На данный момент имеется один рабочий магазин и разрабатывается второй на базе первого (т.е. многосайтовость) Важно, что ...
Очистить сайт на Джумле от вируса
Яндекс написал что на сайте вирус.
нужно разобраться и отчистить
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