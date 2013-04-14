Оптимизировать интернет-магазин на WordPress

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  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки154 просмотра

Необходима оптимизация магазина на WP.

Проверить и настроить:

1. Кеширование

2. ЧПУ

3. Title, description, keywords

4. Отсутствие дублей

и пр. подготовка к продвижению сайта.

Вообще, ищем профессионала по WordPress для постоянного по проектного сотрудничества.

WordPress
12 лет назад
safroni
Иван 
44 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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