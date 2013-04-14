Сеть сайтов под системой управления MODX Revolutio

Есть сайт www.shurl.pp.ua/7m3vh5y/ на CMS управления MODX Revolution сайт предоставим.

Необходимо сделать еще 23 аналогичных сайтов, которые будут управляться одной админкой MODX Revolution

Для остальных сайтов, дизайн и контент мы предоставляем, структура у всех одинаковая.

Ваша задача — сверстать сайт, все страницы будут с одинаковым дизайном, и наполнить его контентом (40 страниц информации + вставить города с соответствующей области)

Платим 100$ долларов, за каждый сайт.

Оплата Вебманями