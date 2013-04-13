Срочная адаптация вёрстки

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок118 просмотров

Нужно несложный шаблон адаптировать под DLE9.7

Вёрстку высылаю по запросу.

12 лет назад
Colgated
Елена 
33 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров