Магазин на Opencart

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки121 просмотр

Надо срочно сделать интернет магазин со стандартным функционалом желательно на опенкарт, но рассмотрю и другие цмс.

ПСД макеты предоставлю. Надо сделать срочно за 1 неделю. От Вас верстка шаблона и натяжка на движок

Для хорошего человека возможны постоянные заказы

Тестирование только на моем хостинге

Opencart
12 лет назад
alexandrcreative
Александр 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров