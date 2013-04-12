Есть действующий сайт. Он создан в 2005 году и внешне устарел. Необходимо его "обновить" сделать прbвликательней и простым в управлении, изменить некоторый текст, добавить картинки (фото), калькулятор и ещё некоторые мелочи о которых расскажу позже ...
Доработать плагин CMS JOOMLA Virtuemart 1.1.6
Нужно доработать плагин, прикреплен во вложениях. CMS JOOMLA Virtuemart 1.1.6 .Плагин позволяет выводить товары из virtue mart по ссылке {product_snapshot:id=1|2|3|4|5|6,showname=y,showprice=y,showaddtocart=y,displayeach=v,displaylist=v,width=90%,border=0,style=color:black;,align=left}. Чтобы отображал товары как на страницы категории http://танцевальныековрики.рф/shop/to-television-set.html.
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