Доработать плагин CMS JOOMLA Virtuemart 1.1.6

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки115 просмотров

Нужно доработать плагин, прикреплен во вложениях. CMS JOOMLA Virtuemart 1.1.6 .Плагин позволяет выводить товары из virtue mart по ссылке {product_snapshot:id=1|2|3|4|5|6,showname=y,showprice=y,showaddtocart=y,displayeach=v,displaylist=v,width=90%,border=0,style=color:black;,align=left}. Чтобы отображал товары как на страницы категории http://танцевальныековрики.рф/shop/to-television-set.html.

Joomla
12 лет назад
andrew1488
Андрей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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