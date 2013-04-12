Оперативного решения требуют ряд небольших вопросов. Хорошие навыки в opencart и bootstrap обязательны. Задачи подобного рода: подключить модуль, где нужно поправить верстку, исправить ошибку, доверстать страничку, кастомизация тплки производителей. Прошу прощение за отсутствие конкретики, всё ...
Нужна помощь по подбору компонетов Joomla 2.5
Доброго времени суток!
Нужна помощь по подбору 2 компонентов для Joomla 2.5.
Нужна очень специфическая галерея с поддержкой категорий, тегов и компонент реализующий новости(блог) с поддержкой тегов, категорий.
Детали в личной переписке.
Оставляйте заявку, пишите в личку или в скайп zero-real.
Заявки фрилансеров
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