Нужна помощь по подбору компонетов Joomla 2.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки117 просмотров

Доброго времени суток!

Нужна помощь по подбору 2 компонентов для Joomla 2.5.

Нужна очень специфическая галерея с поддержкой категорий, тегов и компонент реализующий новости(блог) с поддержкой тегов, категорий.

Детали в личной переписке.

Оставляйте заявку, пишите в личку или в скайп zero-real.

Joomla
12 лет назад
Zero_real
Евгений 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров