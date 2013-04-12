Восстановление работоспособности сайта на UMI.cms

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки131 просмотр

По причине сбоя UMI.cms выводит ошибку, ругается на базу данных.

Нужна помощь для восстановления работоспособности.

Требуется человек с опытом работы с UMI.cms

12 лет назад
Jokerik
Олег 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад
12 лет назад
$12
1 день
Сделано всё быстро и чётко без лишних вопросов. Рекомендую!
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tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад
12 лет назад

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