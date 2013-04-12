Картинки в Wordpress

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки183 просмотра

Сайт http://ailstroi.ru на дижке Wordpress, в хроме картинки на главной странице отоброжаются нормально. в опере и др. они пропадают.

Вставлялись через виджеты - "текст" - вот так:

Нужно что бы адекватно работали в других браузерах .

WordPress
12 лет назад
krbl
39 лет
12 лет в сервисе
Была
5 дней назад

Выбранный исполнитель

websh
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
Все сделал буквально за 5 минут! Я остался очень доволен! Спасибо огромное) Всем советую!)
Оперативно и адекватно сработали. Не пришлось ждать доступы пол дня и выслушивать мозгопарку (как у многих других). Всё отлично. Оплату получил сразу по сдаче работы.

Заявки фрилансеров

websh
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад