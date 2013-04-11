Доработка сайта на joomla 2.5, шапка сайта и галерея фотографий
Специалист по Joomla
Ищу на постоянное сотрудничество специалиста по работе с сайтами на CMS Joomla.
В обязанности входит выполнение текущих задач по сайтам клиентов, создание новых сайтов (интернет-магазинов в том числе)
От кандидата требуется опыт работы с CMS Joomla, знание HTML + CSS, приветствуется знание PHP, MySQL. Желательно знание графического редактора Photoshop на уровне что-то обрезать, зарисовать, осветлить и т.д.
Ищу ответственного фрилансера на долгий срок без постоянного места работы.
Условия работы:
- график работы свободный (оговаривается срок за который нужно выполнить поставленную задачу);
- присутствие онлайн в течение дня/вечером. Доступность по email;
- Оплата индивидуальна по каждому проекту, предоплата, как правило, 20-50%.
Все предложения оставляйте, пожалуйста, в проекте. Пишите, что умеете, какой опыт и т.д.
Буду рад сотрудничеству!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $40Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Нужно внести правки в сайт.Завершен12 лет назад
Есть дизайн-макеты. Функционал почти всегда базовый. Задача - имея дизайн-макет, либо верстку в HTMl собрать проект и привязать все к функционалу CMS. Оплата яндекс-деньгами - вебмани. Пример дизайн-макета реального проекта, сборка ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется разработка модулей для MVC на Node.js + express.js Тз в приложении.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо доработать сайт на Joomla 2.5 +VM 2. Тематика - интернет-магазин строительных материалов. Система с VM и шаблоном уже стоит хостинге. Основные задачи: 1. Каталог строительных материалов с ценами, ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно в Drupal поправить некоторые моменты подсчета суммы в корзине и еще по мелочи. Ссылка в ЛС.Завершен12 лет назад
- $50
Требуется обновить DLE с 6.5 на 9.8 с сохранением всей информации, пользователей, дизайна (не default), верстки и модулейЗавершен12 лет назад
Пациент – http://bliss.studio-gr.ru/index.php?option=com_virtuemart&view=user&task=editaddresscheckout&addrtype=BT Задание: убираем поля: адрес2 страна регион индекс мобильный тел. – сделать обязательнымЗавершен12 лет назад
Ищу хорошего специалиста, который в короткие сроки, доработал бы сайт на Joomla Если Вы сможете сверстать его, и установить - будет большим плюсом. Адаптивная верстка (есть макеты). Оплата электронными деньгами, после ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется обновить магазин на modx. www.ataka54.ru. Главный упор на безопасность. Установить все необходимые патчи и дополнения, обеспечивающие максимальную защиту от взломаСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад