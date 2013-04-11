Специалист по Joomla

Ищу на постоянное сотрудничество специалиста по работе с сайтами на CMS Joomla.

В обязанности входит выполнение текущих задач по сайтам клиентов, создание новых сайтов (интернет-магазинов в том числе)

От кандидата требуется опыт работы с CMS Joomla, знание HTML + CSS, приветствуется знание PHP, MySQL. Желательно знание графического редактора Photoshop на уровне что-то обрезать, зарисовать, осветлить и т.д.

Ищу ответственного фрилансера на долгий срок без постоянного места работы.

Условия работы:

- график работы свободный (оговаривается срок за который нужно выполнить поставленную задачу);

- присутствие онлайн в течение дня/вечером. Доступность по email;

- Оплата индивидуальна по каждому проекту, предоплата, как правило, 20-50%.

Все предложения оставляйте, пожалуйста, в проекте. Пишите, что умеете, какой опыт и т.д.

Буду рад сотрудничеству!