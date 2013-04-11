Нужен программист для работы с Joomla

Ищу хорошего специалиста, который в короткие сроки, доработал бы сайт на Joomla

Если Вы сможете сверстать его, и установить - будет большим плюсом. Адаптивная верстка (есть макеты).

Оплата электронными деньгами, после выполнения работ. Прошу назвать бюджет, за который готовы работать, после того, как пришлю информацию в ЛС.