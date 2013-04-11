Нужен программист для работы с Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки112 просмотров

Ищу хорошего специалиста, который в короткие сроки, доработал бы сайт на Joomla

Если Вы сможете сверстать его, и установить - будет большим плюсом. Адаптивная верстка (есть макеты).

Оплата электронными деньгами, после выполнения работ. Прошу назвать бюджет, за который готовы работать, после того, как пришлю информацию в ЛС.

Joomla
12 лет назад
megabbon
Максим 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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