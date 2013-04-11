Обновить сайт на Magento

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$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка159 просмотров

c версии 1.6 до 1.7, срок 1 день

спасибо

Magento
12 лет назад
ferrado
38 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

nataliasoe
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$50
1 день
Спасибо, сделано.
Выражаю Огромное спасибо!

Заявки фрилансеров

nataliasoe
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад