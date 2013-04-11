Joomla нужно натянуть новый вид на сайт расположение блоков не меняется -- подробности в личное сообщение. На работу 3 дня. Оставляйте контакты
Обновить сайт на Magento
c версии 1.6 до 1.7, срок 1 день
спасибо
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