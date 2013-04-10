Создание шаблона для joomla 2.5

Нужен шаблон для космической онлайн стратегии http://starwarsgame.ru/. Промо сайт сделан на joomla 2.5

(Пример где это можно подглядеть желаемую концепцию, но не своровать http://www.eveonline.com/)

- Шаблон должен иметь космическую тематику, выполнен в тонах тёмного космоса. Наличие на картинках кораблей и прочей атрибутики приветствуется

- Шаблон должен иметь большую кнопку или зазывную броскую картинку предлагающего игроку зарегистрироваться

- Структура меню должна быть юзер-френдли. Понятной и лаконичной.

- В шаблоне должен быть скроллер картинок или слайд-шоу с зазывными рекламными предложениями игры.

В шаблоне должно быть место для промо-видео по игре.

- В шаблон должны выводится новости игры и не меняющиеся тексты для поисковиков.

- Шаблон должеy без проблем инсталлироваться в джумлу

Оплата за разработку/переделку этого шаблона до 70 долларов. Оплата WMZ. Дополнительные работы по написанию сео-оптимизированных текстов, перерисовку элементов готов оплатить отдельно если это потребуется.

В своем предложении укажите что Вы готовы предложить и за какую сумму. Не стесняйтесь расписать все этапы работы. Я любитель прозрачности и конкретики.

Возможна предоплата для исполнителей с хорошей репутацией.

Все работы проводятся на тестовой площадке исполнителя, перенос на мой сайт производится после оплаты с моей стороны по окончанию работ.