Есть проблема, для начала с сайтом на modx, www.ataka54.ru. Такое ощущение, что туда только ленивый не залезет. Постоянно появляются шелы. Хостер грозит закрыть сервер. Надо решить проблему с безопасностью, заштопать все дыры.
Создание шаблона для joomla 2.5
Нужен шаблон для космической онлайн стратегии http://starwarsgame.ru/. Промо сайт сделан на joomla 2.5
(Пример где это можно подглядеть желаемую концепцию, но не своровать http://www.eveonline.com/)
- Шаблон должен иметь космическую тематику, выполнен в тонах тёмного космоса. Наличие на картинках кораблей и прочей атрибутики приветствуется
- Шаблон должен иметь большую кнопку или зазывную броскую картинку предлагающего игроку зарегистрироваться
- Структура меню должна быть юзер-френдли. Понятной и лаконичной.
- В шаблоне должен быть скроллер картинок или слайд-шоу с зазывными рекламными предложениями игры.
В шаблоне должно быть место для промо-видео по игре.
- В шаблон должны выводится новости игры и не меняющиеся тексты для поисковиков.
- Шаблон должеy без проблем инсталлироваться в джумлу
Оплата за разработку/переделку этого шаблона до 70 долларов. Оплата WMZ. Дополнительные работы по написанию сео-оптимизированных текстов, перерисовку элементов готов оплатить отдельно если это потребуется.
В своем предложении укажите что Вы готовы предложить и за какую сумму. Не стесняйтесь расписать все этапы работы. Я любитель прозрачности и конкретики.
Возможна предоплата для исполнителей с хорошей репутацией.
Все работы проводятся на тестовой площадке исполнителя, перенос на мой сайт производится после оплаты с моей стороны по окончанию работ.
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