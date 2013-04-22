Исправить ошибки в сайте-визитке joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок154 просмотра

Есть простой как топор сайт-визитка, делал студент, сейчас вылетают ошибки. Надо исправить, возможно как то усовершенствовать.

Joomla
12 лет назад
Maria_CN
Мария 
43 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

EscalibuR
Олег 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 отзывов
12 лет назад
$30
1 день
Всё получилось, довольны. Спасибо!
Отличный заказчик, все было сформулировано четко и понятно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

EscalibuR
Олег 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 отзывов
12 лет назад