Доработать тему WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки157 просмотров

Необходимо доработать тему WordPress. Тема почти готова.

Данную тему нужно привести к вид

1. Нужно сделать сайдбар.

2. Подредактировать главную страницу (рубрики и комментарии под постами)

3. Когда открыт пост - чтобы была видна рубрика и дата публикации.

Ставим цену и отправляем заявку.

WordPress
12 лет назад
seoblog
Игорь 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров