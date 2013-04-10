Дизайн готов. Желательно начать работу сегодня-завтра.
Доработать тему WordPress
Необходимо доработать тему WordPress. Тема почти готова.
Данную тему нужно привести к вид
1. Нужно сделать сайдбар.
2. Подредактировать главную страницу (рубрики и комментарии под постами)
3. Когда открыт пост - чтобы была видна рубрика и дата публикации.
Ставим цену и отправляем заявку.
Заявки фрилансеров
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