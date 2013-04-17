Доработка сайта интернет-магазина s-caffe.ru

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка110 просмотров

Вводные:

- Проект без CMS перенести на Joomla

- Есть ТЗ по доработкам.

- Оплата после выполнения проекта и доработок на вашем сервере.

На выходе:

- Работающий проект на вашем тестовом хостинге через 5 – 7 дней.

- Для успешных и ответственных – постоянное сотрудничество.

Joomla
12 лет назад
workseo
Иванов 
44 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

dema8912
Дмитрий 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$100
7 дней
Дмитрий выполнил работу отлично! Раньше срока, помог разобраться в админке, подправил кое-что после завершения проекта. Будем работать дальше.
Все как обычно на высоте - грамотное ТЗ, оперативные ответы на вопросы, оплата сразу же по завершению проекта. Рекомендую, как отличного заказчика.

Заявки фрилансеров

dema8912
Дмитрий 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад

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