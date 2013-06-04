"Поднять" сайт

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки138 просмотров

В общем, сегодня разбирался со своим сайтом astrolog.info (Instant CMS). Заметил, что в выдаче сайт С WWW - но при переходе страницы не открываются. БЕЗ WWW - открываются. Решил добавить в .htaccess строки:

RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^domain.ru

RewriteRule (.*) http://www.domain.ru/$1 [R]

После этого сайт упал полностью и даже изменения файла .htaccess обратно не помогли.

Задача: поднять сайт, и настроить, чтоб сайт открывался, как с www, так и без. Настроить нормально склейку www и без.

12 лет назад
Avangardman
Александр 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 отзывов

Выбранный исполнитель

Rhayader
50 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
12 лет назад
$10
1 день
Все в порядке!
ok

Заявки фрилансеров

Rhayader
50 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
12 лет назад