В общем, сегодня разбирался со своим сайтом astrolog.info (Instant CMS). Заметил, что в выдаче сайт С WWW - но при переходе страницы не открываются. БЕЗ WWW - открываются. Решил добавить в .htaccess строки:

RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^domain.ru

RewriteRule (.*) http://www.domain.ru/$1 [R]

После этого сайт упал полностью и даже изменения файла .htaccess обратно не помогли.

Задача: поднять сайт, и настроить, чтоб сайт открывался, как с www, так и без. Настроить нормально склейку www и без.