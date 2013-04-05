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Форма/бланк для вордпресс с кастомными полями
Добрый день.
Необходимо сделать форму аналогичную на сайте: by.e-konsulat.gov.pl (шенгенская виза-заполните бланк) для вордпресс (можно в качестве плагина или с использованием).
сайт работает только через беларуские и польские IP
Требования:
Форма заполняется онлайн и сразу пересылается на почту в виде текстового файла.
Название файла: ivanov_ivan.txt т.е. по ФИО
В каждой строке должно быть id поля и его значение.
Рассмотрю заявки исключительно исполнителей с рейтингом.
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