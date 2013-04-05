Форма/бланк для вордпресс с кастомными полями

Добрый день.

Необходимо сделать форму аналогичную на сайте: by.e-konsulat.gov.pl (шенгенская виза-заполните бланк) для вордпресс (можно в качестве плагина или с использованием).

сайт работает только через беларуские и польские IP

Требования:

Форма заполняется онлайн и сразу пересылается на почту в виде текстового файла.

Название файла: ivanov_ivan.txt т.е. по ФИО

В каждой строке должно быть id поля и его значение.

Рассмотрю заявки исключительно исполнителей с рейтингом.