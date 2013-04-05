aeper.ru - обновить, сохранить выгрузку прайса через csvimport или аналог Пост оплата Я деньгами, wmr или карточка сбера
Переделать сайт Joomla в Nanoc
Привет,
Нужно переделать существующий сайт joomla (примерно 50 страниц, стандартный темплейт, 2-3 лэйаута страниц) в сайт nanoc
Есть менюшки, сайдбары, но нет димики никакой. абзацы первых страниц и статьи сайта глубже должны быть отдельно в файлах markdown или еще какого фильтра нанок. Сайт после трансформации должен получаться корректный и такой же как и есть, без битых ссылок, кривизны и прочего.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $20
В шаблоне WordPress нужно: 1) поменять шапку сделав её в виде: Места для вывода текст.виджетов в шапке: ---------------------------------------------------------- лого | блок1-2 | блок3 ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Есть сайт на Joomla! 1.5.25. Нужно создать и установить с настройкой компонент Joomla!, который обеспечивал принудительную регистрацию пользователей при добавлении комментариев с возможностью администратора блокировать пользователя по маске, по конкретным сообщениям, по ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Задача: сделать шаблон, натянуть, немного программирования. Стандартный шаблон с коробки http://www.qpl.ru/ Нужно сделать красивый шаблон и современный дизайн, что то похожее на http://www.olx.com.ua/ зайти в любую категорию, увидите слева ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт12 лет назад
1. Товар попадает в корзину иногда только с 3-го раза; 2.Люди выбирают дату доставки одну, а программа выдает другую. Например: клиент выбрала дату 5.04.2013, а письме подтверждающем заказ мы ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
http://lesnay-skazka.ru/ На джумле. Главная страница и несколько внутренних. Материалы вышлю по запросу. Предлагайте варианты по стоимости и сроку исполнения. Далее возможно совместное, продвижение и поддержка проекта. Также буду рад, найти постоянного ...Завершен12 лет назад
Необходимо внеси несколько правок в магазин на DupalСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день уважаемый Фрилансер! Если Вы хорошо разбираетесь в Sugar CRM , можете настроить систему под нужды,интегрировать с сайтом на Modx, то нам есть что обсудить. Сроки горят,но обговариваются. Стоимость работ ...Завершен12 лет назад
Нужен хороший фотоальбом для сайта DLE. Предлагайте варианты и пишите стоимость. Версия DLE 9.8Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Хостер заблокировал сайт за большое количество исходящих соединений с "левым" ресурсом. В файлах сайта присутствуют html, в которых написано, что сайт был взломан. Сайт-визитка компании сделана на joomla. Нужно устранить вредоносный код. Бэкапов нет. Есть ...Завершен12 лет назад