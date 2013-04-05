Переделать сайт Joomla в Nanoc

Привет,

Нужно переделать существующий сайт joomla (примерно 50 страниц, стандартный темплейт, 2-3 лэйаута страниц) в сайт nanoc

Есть менюшки, сайдбары, но нет димики никакой. абзацы первых страниц и статьи сайта глубже должны быть отдельно в файлах markdown или еще какого фильтра нанок. Сайт после трансформации должен получаться корректный и такой же как и есть, без битых ссылок, кривизны и прочего.