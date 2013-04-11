Удалить вредоносный код с сайта на Joomla

Хостер заблокировал сайт за большое количество исходящих соединений с "левым" ресурсом. В файлах сайта присутствуют html, в которых написано, что сайт был взломан. Сайт-визитка компании сделана на joomla. Нужно устранить вредоносный код. Бэкапов нет. Есть файлы с хостинга + БД.

Жду от вас информацию о цене и времени выполнения.