Удалить вредоносный код с сайта на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок145 просмотров

Хостер заблокировал сайт за большое количество исходящих соединений с "левым" ресурсом. В файлах сайта присутствуют html, в которых написано, что сайт был взломан. Сайт-визитка компании сделана на joomla. Нужно устранить вредоносный код. Бэкапов нет. Есть файлы с хостинга + БД.

Жду от вас информацию о цене и времени выполнения.

HTMLJoomla
12 лет назад
playadog
41 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$20
1 день
Сделал все быстро и качественно. Спасибо.
Всем доволен и оплатой и общением. Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад