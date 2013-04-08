Программная часть для сервиса – каталога товаров

Сайт – каталог товаров + с функциями блога.

В приложении ТЗ на разработку Back End сайта.

От разработчика требуется также вставить переменные в верстку – т.е. сдать работающий сайт. (Верстка будет предоставлена)

Требования к разработке:

- PHP + MySQL

- таблицы в базе данных будут иметь сотни миллионов строк (требуется экономный подход к кол-ву запросов к БД)

- таким образом это НЕ: (wordpress, joomla, drupal...)

- возможно что-то на Codeigniter типа (maxsite или pyrocms...), можно другие фреймверки типа Zend и проч.

Прошу указать стоимость, движок или фреймверк, срок.

Я ориентируюсь на срок в 2-4 недели и трехзначную стоимость в долларах.