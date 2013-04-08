На текущий момент запущен сайт на движке DotNetNuke. Требуется настроить сайт в соответствии с техническим заданием, которое было предоставлено заказчиков. Работа будет учитываться по часам. Стоимость часа 300 руб. (~$10).
Программная часть для сервиса – каталога товаров
Сайт – каталог товаров + с функциями блога.
В приложении ТЗ на разработку Back End сайта.
От разработчика требуется также вставить переменные в верстку – т.е. сдать работающий сайт. (Верстка будет предоставлена)
Требования к разработке:
- PHP + MySQL
- таблицы в базе данных будут иметь сотни миллионов строк (требуется экономный подход к кол-ву запросов к БД)
- таким образом это НЕ: (wordpress, joomla, drupal...)
- возможно что-то на Codeigniter типа (maxsite или pyrocms...), можно другие фреймверки типа Zend и проч.
Прошу указать стоимость, движок или фреймверк, срок.
Я ориентируюсь на срок в 2-4 недели и трехзначную стоимость в долларах.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт12 лет назад
Есть простая форма, отправляемая на email. Нужно добавить к ней captcha потому как пошел активно спам. Эта форма объединена с корзиной товаров, т.е, отправляет заказ вместе с комментарием из формы. Напишите ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Сайт визитка из PSD. Высокое качество верстки и демократические цены приветствуются.Системы управления (CMS)15 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть PSD 4 страницы - главная - список постов - страница поста - контакты Нужно сделать тему для вордпресс обязательное условие, использовать фреймворк ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
В wp-config define('WPLANG', 'ru_RU'); стоит и файлы на сервере на месте. Но все равно в панели управления английский язык. Не могу понять! Может какую-то настройку нужно на сервере делать или на файл какой-нибудь chmod не ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть корпоративный сайт www.jts.kz. Необходимо установить CMS и дальнейшая работа с сайтом: заливка готовой информации и фото на сайт, создание новых блоков ("Акции", "Новости автомира" и т.д.), новостной ленты.Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Срочно требуется программист в команду. Необходимо объеденить два сайта в один, грубо говоря перенести все функции одного сайта в другой, чтоб на выходе получился один проект. Все подробности в личной переписке, ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Сайт по оконной тематике - http://www.projectvrn.ru/. Основная структура меню есть - необходимо поменять дизайн, добавтиь виджеты, настроить слайдерс, сделать наполнение.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо в интернет-магазине на базе Joomla сделать возможным загрузку номенклатуры товаров файлом. В предложении указывать цену и сроки выполнения. Заявки оставлять только в проекте, а не в личку. Магазин на ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад