CMS - Joomla! 2.5.8 Stable К сайту добавлен модуль смены фоновых изображений Fun Supersized 1.6 (в общем, не суть) В стандартной версии модуль берет в качестве параметра путь к папке с ...
Сделать сайт на Joomla из PSD-шаблона
Сайт визитка из PSD. Высокое качество верстки и демократические цены приветствуются.
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