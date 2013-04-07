Сделать тему для WordPress на Zurb 3 или 4

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Закрыт1 заявка111 просмотров

Есть PSD

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Нужно сделать тему для вордпресс

обязательное условие, использовать фреймворк Zurb Foundation 3 или 4

пишите стоимость работы, сроки, опыт

WordPress
12 лет назад
allex-under
Андер 
43 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров