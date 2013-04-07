Установить CMS на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок215 просмотров

Есть корпоративный сайт www.jts.kz. Необходимо установить CMS и дальнейшая работа с сайтом: заливка готовой информации и фото на сайт, создание новых блоков ("Акции", "Новости автомира" и т.д.), новостной ленты.

12 лет назад
JTuningstudio
34 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$60
3 дня

Заявки фрилансеров

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад