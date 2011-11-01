Добработка функцонала. NETCAT

Доброго времени суток.

Есть проект на NETCAT нуждающийся в доработках. Нужно сделать:

- В форме для полей даты повесить календарик вместо ручного ввода

- Сделать в полях формы пример ввода(два поля). Когда нажимаем на поле приме пропадает дая возможность ввода текста. Если отправить форму без заполнения полей подсказки не передаются на сервер

- Добавить раздел учета скачанных\распечатанных документов. Есть форма заполнения которой пользователь может скачать или распечатать документ. Админ в свою очередь может просмотреть сколько было скачано\напечатано документов, когда это было сделан и кем.