Добработка функцонала. NETCAT

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок100 просмотров

Доброго времени суток.

Есть проект на NETCAT нуждающийся в доработках. Нужно сделать:

- В форме для полей даты повесить календарик вместо ручного ввода

- Сделать в полях формы пример ввода(два поля). Когда нажимаем на поле приме пропадает дая возможность ввода текста. Если отправить форму без заполнения полей подсказки не передаются на сервер

- Добавить раздел учета скачанных\распечатанных документов. Есть форма заполнения которой пользователь может скачать или распечатать документ. Админ в свою очередь может просмотреть сколько было скачано\напечатано документов, когда это было сделан и кем.

12 лет назад
revardy
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

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