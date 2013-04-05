Вышлю макеты,тз Распишу как все должно функционировать В любом цвете,на любом фоне Разработка дизайна это будет 2-ой этап проекта
Модуль для wordpress (турнир)
Турнир состоит из 4-х стадий:
1. Создания турнира администратором или судьей турнира с указанием времени начала регистрации на турнир, формы проведения турнира - Single elumination или double elumination.
2. Регистрация на турнир капитаном команды. В профиле пользователя сайтом, должна быть команда, в которую он вписывает сам участников своей команды с полями: Ник; Стим; Скайп...(это тоже ще обговорим) Это могу сделать и я, а вы просто подтяните эти поля из БД, тоже решим.
3. Закрытие возможности регистрации в турнире и начало подтверждения участия в турнире, капитан команды, за 15 минут до начала турнира, подтверждает участие команды в турнире.
4. Закрытие возможности подтверждения участия в турнире и создание турнирной сетки рандомным образом.
Более подробно в личной беседе
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо, чтобы движок DLE 9.5 выдавал 404 ошибку при запросе персональной страницы пользователя по адресу например: http://site.ru/user/hxvmgyar/, если этот пользователь уже удален из системы. Сейчас при запросе данной страницы выдается сообщение, что такого пользователя уже ...Завершен12 лет назад
Установить(настройка) на хостинг сайт Bitrix редакции Малый бизнес+готовый шаблон интернет магазина.Закрыт12 лет назад
Здравствуйте, господа лансеры. Требуется специалист по опернкарту и джумле. Проектов много, по каждому ТЗ отдельное. Общие типовые задачи, встречающиеся постоянно: - надеть готовый шаблон на ОС ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужны правки Kunena и Joomgallery. Также нужен человек для дальнейшего сотрудничества по проектам.Закрыт12 лет назад
Есть сверстанный шаблон, одетый на ДЛЕ. Его нужно одеть на джумлу. На джумле набит контент и т.д.Завершен12 лет назад
Необходим на сайт Друпал 6 установить и настроить 2 мода 1. Для прорисовывания на картинках воодного знака 2. что бы ссылки на остальные страницы с новостями на главной и категориях выводились на ...Завершен12 лет назад
Требования: Отличное знание PHP, HTML, CSS, JavaScript Опыт разработки сайтов на CMS Битрикс Обязанности: Разработка сайтов на системе управления 1С-Битрикс Внесение правок на существующих ...Закрыт12 лет назад
Здравствуйте, уважаемые вебмастера! Необходима доработка сайта hochutour.com.ua Что необходимо сделать: 1. Частичный редизайн. Сайт должен быть более ярким и запоминающимся. 2. Блок рядом с видео (описание сайта и горящие ...Закрыт12 лет назад
Требуется создание сложного сайта-каталога (более 1000 позиций) на одной из распространенных CMS (лучше UMI, но не принципиально). Страницы нарисованы и сверстаны, надо только натянуть на движок и в дальнейшем разместить на сервере заказчика. ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт12 лет назад