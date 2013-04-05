Модуль для wordpress (турнир)

Турнир состоит из 4-х стадий:

1. Создания турнира администратором или судьей турнира с указанием времени начала регистрации на турнир, формы проведения турнира - Single elumination или double elumination.

2. Регистрация на турнир капитаном команды. В профиле пользователя сайтом, должна быть команда, в которую он вписывает сам участников своей команды с полями: Ник; Стим; Скайп...(это тоже ще обговорим) Это могу сделать и я, а вы просто подтяните эти поля из БД, тоже решим.

3. Закрытие возможности регистрации в турнире и начало подтверждения участия в турнире, капитан команды, за 15 минут до начала турнира, подтверждает участие команды в турнире.

4. Закрытие возможности подтверждения участия в турнире и создание турнирной сетки рандомным образом.

Более подробно в личной беседе