Натянуть шаблон на джумлу

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Завершен3 заявки168 просмотров

Есть сверстанный шаблон, одетый на ДЛЕ.

Его нужно одеть на джумлу.

На джумле набит контент и т.д.

Joomla
12 лет назад
Sonitta
37 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Rasy
34 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$50
1 день
Работа была выполнена на высшем уровне. Задача была не простая, но Александр сделал все быстро и качественно!
Работал без предоплаты прямо на сервере где залит сайт. После окончания, оплата была выполнена моментально. Это говорит о том, что Назарий заказчик которому можно доверять! Рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Rasy
34 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад