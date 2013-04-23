Создание сайта на Joomla

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок179 просмотров

Задачи

Создание двух сайтов по макету psd (макеты уже созданы), на cms joomla 2.5. Создание шаблона, установка модулей и плагинов. Второй сайт, на поддомене, полная копия первого сайта на новом шаблоне, отличиться только графические элементы + 1 раздел

Разделы

1. Новости-главная. Категория метрологов joomla, на странице одна под другой. Картинка+текст+дата публикации.

1.1 Ссылка "о ресторан" только во 2 сайте (текстовая информация)

2. Галерея типа Morfeoshow или подобная.

3.Меню. Две картинки с ссылкой скачки док файла и текст + 4 ссылки на разделы (одна мини галерея и 3 текстовых)

4. Заказ столиков. Текст + 8 фото с ссылкой на большой вариант.

5.Гостевая по типу Jcomments

6.Контакты стандартная форма + адрес телефон, возможность добавить карту.

Во всех раздела кроме главной аннимированное заголовок (флеш или хтмл анимация) файы уже есть в swf

Чпу ссылки

редактор Jce

Вариант на английском языке.

Шаблон должен вмешаться в разрешении 1280 на 1024 без горизонтальной прокрутки.

Joomla
12 лет назад
logozuka
40 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$150
10 дней
Спасибо огромное за проделанную работу! Доволен сотрудничеством,доработки выполнены также качественно и оперативно. Рекомендую!
Был рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад