джпеги интернет магазина - http://redline.od.ua/JPG1.zip Подгружаться товары будут с прайса пример прайса прилагаю.
Создание сайта на Joomla
Задачи
Создание двух сайтов по макету psd (макеты уже созданы), на cms joomla 2.5. Создание шаблона, установка модулей и плагинов. Второй сайт, на поддомене, полная копия первого сайта на новом шаблоне, отличиться только графические элементы + 1 раздел
Разделы
1. Новости-главная. Категория метрологов joomla, на странице одна под другой. Картинка+текст+дата публикации.
1.1 Ссылка "о ресторан" только во 2 сайте (текстовая информация)
2. Галерея типа Morfeoshow или подобная.
3.Меню. Две картинки с ссылкой скачки док файла и текст + 4 ссылки на разделы (одна мини галерея и 3 текстовых)
4. Заказ столиков. Текст + 8 фото с ссылкой на большой вариант.
5.Гостевая по типу Jcomments
6.Контакты стандартная форма + адрес телефон, возможность добавить карту.
Во всех раздела кроме главной аннимированное заголовок (флеш или хтмл анимация) файы уже есть в swf
Чпу ссылки
редактор Jce
Вариант на английском языке.
Шаблон должен вмешаться в разрешении 1280 на 1024 без горизонтальной прокрутки.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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