Раздел для сайта на MODX

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки118 просмотров

Есть новостной сайт на MODX. Требуется создать раздел платных аудио-подкастов. Нужен личный кабинет, Робокасса, возможность выбора оплаты за день или за месяц. Раздел будет обновляться ежедневно. Каждый аудио-выпуск сопровождается текстом.

MODX
12 лет назад
al_pastor
Антон 
43 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров