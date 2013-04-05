джпеги интернет магазина - http://redline.od.ua/JPG1.zip Подгружаться товары будут с прайса пример прайса прилагаю.
Раздел для сайта на MODX
Есть новостной сайт на MODX. Требуется создать раздел платных аудио-подкастов. Нужен личный кабинет, Робокасса, возможность выбора оплаты за день или за месяц. Раздел будет обновляться ежедневно. Каждый аудио-выпуск сопровождается текстом.
Заявки фрилансеров
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