Joomla + zoo

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Задача сделать 2 элемента для каталога zoo

элементы несложные

1-й :

нужно объединить 2 элемента ( image и textarea ) фактически сделать texarea дополнительным полем к image

картинка -> описание

2-й :

надо соединить 2 поля text и 1 select

пример :

название -> количество -> ед.измерения(select)

от вас поотдельности цены и сроки

если есть вопросы обращайтесь

Joomla
12 лет назад
planatator
Павел 
42 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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