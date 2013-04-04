джпеги интернет магазина - http://redline.od.ua/JPG1.zip Подгружаться товары будут с прайса пример прайса прилагаю.
Joomla + zoo
Задача сделать 2 элемента для каталога zoo
элементы несложные
1-й :
нужно объединить 2 элемента ( image и textarea ) фактически сделать texarea дополнительным полем к image
картинка -> описание
2-й :
надо соединить 2 поля text и 1 select
пример :
название -> количество -> ед.измерения(select)
от вас поотдельности цены и сроки
если есть вопросы обращайтесь
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