Создать сайт интернет-магазина на готовой верстке

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок173 просмотра

Разработать сайт-аналог casetagram.com без редактора дизайна чехлов.

Использовать готовую верстку этого сайта, настроить подходящий по функционалу движок.

Подробное ТЗ https://docs.google.com/document/d/1YNOL0f3otXlNUs0vIyh22IarlKsX8B2pWOakCCkH2cs/edit#

Требование - распространенный opensource фреймворк или cms.

12 лет назад
atanikov
Алексей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров