Интернет магазин сверстать (дизайн готов)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок257 просмотров

джпеги интернет магазина - http://redline.od.ua/JPG1.zip

Подгружаться товары будут с прайса

пример прайса прилагаю.

12 лет назад
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Андрей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров