planatator

Павел planatator

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Веб дизайн, сайты под ключ, наружная реклама, полиграфия

Профессиональный веб дизайнер, специализируюсь на дизайне сайтов любой сложности от визиток до интернет магазинов.

С успехом сотрудничаю с российскими, английскими, голландскими, американскими и итальянскими заказчиками, предпочитаю западный стиль в дизайне

При заказе дизайна сайта могу сверстать и внедрить в cms – это избавит Вас от поисков программиста (если нужен сайт под ключ) и будет дешевле .

Закажите проект у меня и уже совсем скоро Вы будете гордиться собственным уникальным сайтом.

Портфолио

Отзывы заказчиков

bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
день назад
$80
10 баллов
12 лет назад
Дизайн сайта
Павел, прекрасно справился с задачей, был постоянно на связи, реагировал оперативно на все правки. Несмотря на то что я затянул проект (это как бы свой сайт, а на него всегда меньше всего времени есть), Павел был терпелив и довел дело до победного конца. Рекомендую
Очень доволен сотрудничеством, работал без предоплаты и не пожалел, деньги получил сразу после одобрения работы, Алексей честный и порядочный заказчик.
Ответный отзыв
gruz0
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
$300
10 баллов
12 лет назад
Сайт городского каталога предприятий
Сумасшедшая работа! Я доволен всем, начиная от этапов согласования, заканчивая итоговой работой. Павел - специалист, однозначно продолжаем сотрудничество :-)
Очень доволен сотрудничеством, оплату получил в течении 15 минут после согласования, Александр серьезный и ответственный заказчик надеюсь на долгосрочное сотрудничество
Ответный отзыв
IndexOne
Кохов 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$150
10 баллов
14 лет назад
Дизайн для сайта ветеринарной службы
Очень доволен сотрудничеством, получил качественный дизайн, все просьбы о доработках были выполены четко и быстро. Рекомендую!
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Ответный отзыв