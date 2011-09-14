Веб дизайн, сайты под ключ, наружная реклама, полиграфия
Профессиональный веб дизайнер, специализируюсь на дизайне сайтов любой сложности от визиток до интернет магазинов.
С успехом сотрудничаю с российскими, английскими, голландскими, американскими и итальянскими заказчиками, предпочитаю западный стиль в дизайне
При заказе дизайна сайта могу сверстать и внедрить в cms – это избавит Вас от поисков программиста (если нужен сайт под ключ) и будет дешевле .
Закажите проект у меня и уже совсем скоро Вы будете гордиться собственным уникальным сайтом.
Портфолио
- Лендинг МГЭИ393 просмотра
- Баннеры для вечеринки392 просмотра
Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
12 лет назад
Павел, прекрасно справился с задачей, был постоянно на связи, реагировал оперативно на все правки. Несмотря на то что я затянул проект (это как бы свой сайт, а на него всегда меньше всего времени есть), Павел был терпелив и довел дело до победного конца. Рекомендую
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством, работал без предоплаты и не пожалел, деньги получил сразу после одобрения работы, Алексей честный и порядочный заказчик.
$300
10 баллов
12 лет назад
Сумасшедшая работа! Я доволен всем, начиная от этапов согласования, заканчивая итоговой работой. Павел - специалист, однозначно продолжаем сотрудничество :-)
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством, оплату получил в течении 15 минут после согласования, Александр серьезный и ответственный заказчик надеюсь на долгосрочное сотрудничество
$150
10 баллов
14 лет назад
Очень доволен сотрудничеством, получил качественный дизайн, все просьбы о доработках были выполены четко и быстро. Рекомендую!